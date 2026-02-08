Turismo dagli Stati Uniti all’Italia | da Terni la storia di Max Brunelli e dell' agenzia Ciao Andiamo
Max Brunelli, un imprenditore di Terni, ha passato anni a lavorare nel settore del turismo. Ha fondato l’agenzia
Il racconto di una vita dedicata al settore turistico, «Oggi il viaggiatore cerca autenticità, e l’Umbria può offrirla davvero» Una vita dedicata al mondo del turismo, valorizzando le bellezze italiane e rivolgendosi in particolare al pubblico statunitense. È la storia di Max Brunelli e di sua moglie Cristiana Chiacchierini, da anni nel settore e dal 2024 fondatori di “Ciao Andiamo Italia”, agenzia viaggi con sede fisica a Terni, ma quotidianamente in contatto con ogni latitudine del mondo. Alla redazione di TerniToday, Max Brunelli ha raccontato il proprio percorso professionale: «Abito a Terni dal 1990 e da anni lavoro nel mondo del turismo.🔗 Leggi su Ternitoday.it
