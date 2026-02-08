Turismo dagli Stati Uniti all’Italia | da Terni la storia di Max Brunelli e dell' agenzia Ciao Andiamo

Max Brunelli, un imprenditore di Terni, ha passato anni a lavorare nel settore del turismo. Ha fondato l’agenzia

Il racconto di una vita dedicata al settore turistico, «Oggi il viaggiatore cerca autenticità, e l’Umbria può offrirla davvero» Una vita dedicata al mondo del turismo, valorizzando le bellezze italiane e rivolgendosi in particolare al pubblico statunitense. È la storia di Max Brunelli e di sua moglie Cristiana Chiacchierini, da anni nel settore e dal 2024 fondatori di “Ciao Andiamo Italia”, agenzia viaggi con sede fisica a Terni, ma quotidianamente in contatto con ogni latitudine del mondo. Alla redazione di TerniToday, Max Brunelli ha raccontato il proprio percorso professionale: «Abito a Terni dal 1990 e da anni lavoro nel mondo del turismo.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Max Brunelli Italia

Recentemente, alcuni espatriati iraniani in Italia hanno ricevuto comunicazioni dall’ambasciata della Repubblica Islamica, invitandoli a sostenere pubblicamente il governo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Max Brunelli Italia

Argomenti discussi: Turismo più sostenibile e consapevole, i Comuni motore del cambiamento; Il dollaro non basta, gli svizzeri staranno alla larga dagli USA; Blog | Cuba in crisi: crollo turistico del 18% e il peggior dato dal 2002; Viaggiare per evolvere: a BIT 2026 il turismo riparte dalla persona.

Turismo Svizzeri viaggiano meno negli Usa, previsto calo 20-25% nel 2026Gli svizzeri viaggiano meno verso gli Stati Uniti, malgrado le condizioni finanziarie ottimali, con il dollaro ai minimi rispetto al franco dal 2015: pesano le tensioni geopolitiche e il deteriorament ... bluewin.ch

Cresce il turismo internazionale sulla Costa del Mito, boom dagli Stati Uniti e dalla Corea del SudLa provincia tiene nonostante la flessione del mercato italiano, aumentano le presenze estere e la permanenza media ... agrigentonotizie.it

Gli Stati Uniti "vogliono la fine della guerra entro giugno". Lo ha fatto sapere il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, annunciando... Leggi l'articolo #Zelensky facebook

#AntonioDiBella a @petergomezblog:"La #Nato senza Stati Uniti è un cavallo di latta" #laconfessione x.com