Piombino polemica per il 25 aprile | l’Anpi resta esclusa dal palco

A Piombino, le celebrazioni del 25 aprile si svolgeranno senza la partecipazione dell'Anpi locale, che è stata esclusa dai programmi ufficiali. La decisione riguarda le modalità e gli interventi previsti per la giornata, senza coinvolgere l'associazione nella cerimonia pubblica. La questione ha suscitato reazioni e discussioni tra i cittadini e le altre organizzazioni coinvolte.

? Cosa sapere L'Anpi di Piombino viene esclusa dai programmi ufficiali per le celebrazioni del 25 aprile.. La decisione del Comune scatena una polemica politica sulla gestione della memoria della Resistenza.. L’Anpi di Piombino denuncia una scelta incomprensibile dopo l’esclusione dai programmi ufficiali del 25 aprile, quando l’associazione è stata lasciata fuori dalle celebrazioni della Liberazione in città. La tensione politica ha colpito le strade di Piombino durante la ricorrenza della Liberazione. L’associazione che si occupa di custodire la memoria della Resistenza ha espresso un forte disappunto attraverso una nota ufficiale, definendo grave la decisione di non includerla tra i relatori delle manifestazioni cittadine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piombino, polemica per il 25 aprile: l’Anpi resta esclusa dal palco Notizie correlate Comunioni il 25 Aprile, è polemica. L’Anpi si infuria: "Data inopportuna"Scontro tra calendario liturgico e memoria civile, a Lesmo e Camparada scoppia il caso comunioni. Leggi anche: Il Comune brianzolo che ha escluso l'Anpi dalle celebrazioni del 25 aprile: scoppia la polemica Contenuti utili per approfondire Si parla di: Piombino celebra il 25 aprile: tra valori repubblicani e una sinistra divisa. PIOMBINO: RIMPASTO DI GIUNTA CON GIANNI FEDELI E SATYA FERRARISPiombino (LI) - Dopo le polemiche dei giorni scorsi, e l'uscita di scena degli assessori Sabrina Nigro e Vittorio Ceccarelli, il Sindaco Ferrari ha nominato ... corriereetrusco.it Il rigassificatore resterà a Piombino, il ministro: «Non c’è alternativa»«Il rigassificatore di Piombino va prorogato». Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha ufficializzato la permanenza della nave rigassificatrice nel porto toscano intervenendo al ... corrierefiorentino.corriere.it