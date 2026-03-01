Genova cuore della nuova logistica Arriva il modello per la sicurezza

A Genova prende forma un nuovo modello di sicurezza per la logistica, con un progetto di potenziamento delle infrastrutture che coinvolge il porto, Milano e altre aree. L’obiettivo è migliorare la gestione delle merci e rafforzare i sistemi di controllo lungo la catena di distribuzione. L’intervento riguarda principalmente investimenti in infrastrutture e tecnologie che garantiscano maggiore efficienza e sicurezza nel settore.

Il progetto di potenziamento delle infrastrutture tra il porto di Genova, Milano e il resto d'Europa entra nella sua fase più delicata: la costruzione di un corridoio logistico ad alta capacità destinato a trasformare Genova nello snodo meridionale del corridoio TEN-T Reno-Alpi, asse strategico che collega il Mediterraneo a Rotterdam. In gioco non c'è soltanto un'infrastruttura ferroviaria, ma la creazione di un canale preferenziale per i traffici europei e la ridefinizione degli equilibri logistici del Nord-Ovest. È in questo contesto che prende forma il progetto nazionale di homeland security lanciato da Connect, la società già impegnata nella gestione dei varchi portuali di Genova e nella progettazione dei buffer retroportuali per fluidificare il traffico pesante verso gli scali.