Dopo l'incidente avvenuto il 26 aprile a Chernobyl, le precipitazioni piovose hanno contribuito a distribuire in Europa sostanze radioattive come cesio-137 e iodio-131. Le piogge hanno fatto sì che queste sostanze si depositassero sul suolo e sui raccolti in diverse regioni, ampliando la diffusione dell'inquinamento radioattivo. Le autorità hanno monitorato attentamente i livelli di radioattività nell'aria e nel suolo nelle settimane successive all'evento.

? Cosa sapere Le piogge post-Chernobyl del 26 aprile hanno distribuito cesio-137 e iodio-131 in Europa.. I venti hanno spostato il fallout dalla Bielorussia verso Austria, Germania e Italia.. Un acquazzone improvviso tra le Alpi o un temporale primaverile nel Galles possono trasformare una nube radioattiva in un concentrato letale al suolo, creando zone ad altissima tossicità proprio dove cade la pioggia. Questo meccanismo di deposizione umida, che agisce come un aspirapolvere atmosferico catturando cesio-137 e iodio-131, spiega perché l’impatto del disastro di Chernobyl non sia stato uniforme, ma frammentato in hotspot imprevedibili. La traiettoria dei venti e il silenzio svedese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pioggia e venti: il segreto dietro le macchie radioattive di Chernobyl

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