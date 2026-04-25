Chernobyl il segreto del bagliore blu | il dolore di un figlio

Gennadiy Aleksandrovich Shiryaev racconta come il bagliore blu visibile a Chernobyl sia legato alla morte dei suoi genitori. Egli descrive il momento in cui ha visto la luce intensa prima che i suoi genitori morissero nell’incidente nucleare. La testimonianza si concentra sui dettagli di quella giornata e sugli effetti visivi del fenomeno luminoso. Shiryaev fornisce un resoconto diretto di quanto ha vissuto durante e dopo la catastrofe.