Venti tesi pioggia e temperature in calo | le previsioni meteo per il weekend

Venti forti e pioggia intensa si abbatteranno sulla Romagna nel fine settimana, con le temperature che caleranno di diversi gradi a causa dell’arrivo di una perturbazione collegata al ciclone di San Valentino. A Ravenna, gli operatori del settore turistico si preparano a gestire le prime cancellazioni di visite e eventi programmati, mentre le previsioni indicano che le condizioni meteo peggioreranno già dalla serata di venerdì.

Neve prevista sull'Appennino, ma temperature più alte in pianura: le previsioni dell'esperto di 3bmeteo.com Dopo un venerdì inizialmente soleggiato, le condizioni andranno rapidamente peggiorando sull'Emilia Romagna per l'arrivo di una perturbazione collegata al ciclone di San Valentino che nel weekend attraverserà l'Italia e interesserà anche il territorio ravennate. Questa la previsione per il fine settimana di Lorenzo Badellino, esperto di 3bmeteo.com. "Le prime piogge raggiungeranno venerdì sera i settori occidentali della nostra regione e sabato si estenderanno a tutti i restanti settori, risultando anche intensi in prossimità della dorsale appenninica, dove nevicherà oltre i 1000m.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il fine settimana si prospetta all’insegna del maltempo.

Le previsioni meteo per Roma segnalano ancora un fine settimana caratterizzato da piogge e temperature in diminuzione.

