Santa Caterina Firmata convenzione con Croce Rossa per sicurezza territorio e gestione delle emerge

Santa Caterina Villarmosa ha stretto una convenzione con la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta per migliorare la sicurezza del territorio e rispondere più rapidamente alle emergenze. La firma dell’accordo mira a rafforzare i servizi di pronto intervento, coinvolgendo volontari e mezzi specializzati. Il Comune ha deciso di investire in nuove attrezzature per le emergenze, come ambulanze e sistemi di comunicazione avanzati.

Santa Caterina Villarmosa: La Croce Rossa al Fianco del Comune per una Sicilia Più Sicura. Santa Caterina Villarmosa, piccolo comune della provincia di Caltanissetta, ha siglato una convenzione strategica con la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta per potenziare la sicurezza del territorio e migliorare la risposta alle emergenze di protezione civile. L'accordo, firmato il 16 febbraio, prevede una collaborazione operativa per affrontare eventi ambientali, alluvioni, incendi e stati di allerta meteo-idrologici, oltre a programmi di prevenzione e formazione per la popolazione. L'iniziativa mira a costruire un sistema di sicurezza civile più efficiente e resiliente, in un contesto regionale particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici.