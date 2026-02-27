Vigili del fuoco cerimonia alla Reggia per celebrare la fondazione del corpo | consegnate 22 benemerenze

Alla Reggia si è svolta una cerimonia dedicata alla celebrazione della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la consegna di 22 benemerenze. La manifestazione ha richiamato molte persone, tra cui rappresentanti e membri del corpo. Il focus dell’evento è stato sul motto “Lì dove serve”, legato alla nascita dell’istituzione, avvenuta nel 1939 con un regio decreto.

"Lì dove serve": è stato questo slogan il filo conduttore che ha caratterizzato la prima festa dell'istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, avvenuta con il Regio Decreto del 27 Febbraio 1939. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta ha scelto una location unica e suggestiva per celebrare la prima edizione di questo importante evento: la Reggia di Caserta. La proiezione di questi 3 video è stata intervallata da saluti istituzionali di alcune della autorità civili e militari presenti: dal Prefetto di Caserta, Lucia Volpe, al Commissario Straordinario del Comune di Caserta, Antonella Scolamiero, al Direttore Generale...