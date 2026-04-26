A Rimini si avvicina la fase finale del processo riguardante l’omicidio di Pierina Paganelli, con tre testimoni che sono stati convocati come ultimi a testimoniare. Tra loro ci sarà anche l’amica di Manuela Bianchi, una delle persone coinvolte nel procedimento giudiziario. La discussione si concentra ora sulla comparsa di queste ultime testimonianze, che potrebbero chiudere le audizioni in vista della sentenza.

Rimini, 26 aprile 2026 – Saranno tre e saranno, salvo sorprese, gli ultimi testimoni del maxi processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Domani si riunirà ancora la Corte d’Assise di Rimini per ascoltare gli ultimi tre testi ammessi a chiosa dell’istruttoria in qualità di nuove prove. Si tratta del perito della procura Francesco Lobefaro, la dottoressa Sara Zavatta e Romina Sebastiani, l’amica e confidente di Manuela Bianchi. Una serie di volti vecchi e nuovi, dal momento che la Sebastiani su tutti era stata già ascoltata nelle precedenti udienze, diventando uno dei testimoni più controversi del procedimento nei confronti di Louis Dassilva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pierina, chi sono gli ultimi testimoni: torna l’amica di Manuela Bianchi

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