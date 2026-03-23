Rimini, 23 marzo 2026 – Sarebbe dovuto essere per Dassilva il giorno per dire alla Corte d’Assise la propria verità. Il giorno della deposizione dell’unico imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli. E invece occorrerà pazientare ancora un po’ dopo lo slittamento di tale testimonianza (che Louis ha ribadito di voler rendere) al 13 aprile con ogni probabilità. Ecco allora che nell’udienza odierna è atteso l’esaurimento dei testimoni dell’accusa, con i rimanenti due agenti della squadra mobile che si sono occupati dell’inchiesta di via del Ciclamino e di decine di annotazioni di polizia. I testimoni e i consulenti della difesa. A seguire,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pierina, si torna in aula: sotto la lente finisce il ‘profilo’ di Manuela Bianchi

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