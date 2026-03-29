Il senatore Pier Ferdinando Casini ricorda Fabio Roversi-Monaco come una personalità che ha lasciato un'impronta significativa nella storia di Bologna. Casini afferma che alcune figure, indipendentemente dalle opinioni personali, influenzano profondamente il tessuto della città, sottolineando il ruolo di Roversi-Monaco come una di queste. La sua presenza ha contribuito a definire il carattere e la memoria collettiva locale.

Senatore Pier Ferdinando Casini, chi era Fabio Roversi-Monaco per lei? "Ci sono personalità che segnano la storia di una città al di là di ogni discussione, al di là delle simpatie o antipatie che hanno avuto in terra. Ovviamente tutti noi siamo personaggi divisivi: chi agisce, ha sempre applausi e critiche. Poi però ci sono i momenti della verità, come quando uno se ne va". E questo è uno di quei momenti della verità? "Il cordoglio può essere di maniera, può essere finto o può essere il frutto di un’emozione collettiva. Roversi-Monaco è stato per la nostra città un gigante, l’uomo che ha acceso i riflettori del mondo su Bologna con il nono centenario come nessun altro, che ha collegato l’università alla città e l’ha proiettata nella innovazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pier Ferdinando Casini: "Bologna, il suo mondo. Ha scelto sempre la città ed è stato un gigante"

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