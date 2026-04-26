Stasera alle 18:00 al PalaMacchia si gioca la sfida tra Pielle Livorno e Ravenna. La partita rappresenta una prova importante per entrambe le squadre: la Pielle cerca di avvicinarsi ai playoff, mentre il Ravenna lotta per raggiungere i 26 punti e evitare i playout. La partita si svolge nel campionato di basket, con le due formazioni impegnate in obiettivi diversi in questa fase della stagione.

? Cosa sapere Pielle Livorno e Ravenna si sfidano stasera alle 18:00 al PalaMacchia.. Il Ravenna punta ai 26 punti per evitare i playout della categoria.. Il PalaMacchia ospita stasera alle 18:00 la sfida tra Pielle Livorno e Ravenna, un confronto che chiude la stagione regolare per i padroni di casa e decide il destino salvezza dei romagnoli. Per gli uomini di coach Andrea Turchetto l’incontro ha un valore tecnico limitato, poiché la posizione in classifica garantisce già un piazzamento tra le prime quattro posizioni. Il si sposta invece sulla squadra di Andrea Auletta, che deve tassativamente ottenere punti per allontanarsi dal rischio di sorpasso da parte del Fabriano e assicurarsi la permanenza nella categoria senza dover affrontare i playout.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pielle-Ravenna: la Pielle testa i playoff, il Ravenna lotta per la salvezza

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