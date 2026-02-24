I carabinieri contro i rischi della rete | incontro nell' istituto comprensivo G Macherione di Piedimonte Etneo

Un incontro si è tenuto nell’istituto comprensivo “G. Macherione” di Piedimonte Etneo a causa del crescente pericolo di truffe online. I carabinieri hanno spiegato ai ragazzi come riconoscere le insidie della rete e proteggersi meglio. Durante l’evento, sono stati mostrati esempi pratici di phishing e cyberbullismo, coinvolgendo attivamente gli studenti. La giornata ha puntato a sensibilizzare i giovani sui rischi digitali più comuni.

Da un rapido censimento effettuato nella giovane platea di ascoltatori, tutti hanno ammesso di avere uno smartphone e molti di avere diversi profili social, tra cui primeggia TikTok Nei giorni scorsi, in occasione del "Safer internet day", la giornata internazionale dedicata all'uso consapevole della rete, gli alunni delle classi quinte dell'istituto comprensivo "G. Macherione" di Piedimonte Etneo, hanno incontrato i militari della stazione locale dei carabinieri per parlare di bullismo e cyberbullismo, ma anche di ulteriori minacce del web. Dal sexting al furto d'identità, dal grooming o adescamento on-line, alle deepfake: l'uso dell'intelligenza artificiale su immagini, video, audio, per creare contenuti che sembrano veri ma non lo sono.