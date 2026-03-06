La scuola dell’infanzia di Borgonuovo riceverà un nuovo tetto, migliorando la struttura e rendendola più idonea alle esigenze dei bambini. A Piuro, è stato approvato il progetto esecutivo per il secondo lotto dei lavori dell’asilo, segnando un ulteriore progresso verso il completamento dell’opera. Entrambe le iniziative riguardano interventi mirati a potenziare i servizi per l’infanzia nella zona.

La scuola dell’infanzia di Borgonuovo avrà un tetto nuovo e diventerà una struttura ideale. A Piuro un altro passo avanti verso la conclusione dei lavori dell’asilo: approvato il progetto esecutivo del secondo lotto. "Siamo felici di annunciare un importante traguardo per la comunità – dice il sindaco Omar Iacomella (nella foto) – Il progetto esecutivo del secondo lotto è stato approvato, siamo pronti ai prossimi passi". L’intervento, da 145mila euro sarà finanziato dalla Regione per 130mila e dai ristorni dei frontalieri per il 2025. "Ora la procedura proseguirà con l’indizione della gara d’appalto – prosegue il sindaco – Il nostro auspicio è che l’impresa aggiudicataria possa operare con celerità e massima attenzione ai dettagli, per consegnare al più presto un lavoro a regola d’arte". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un altro passo avanti verso l’asilo

Leggi anche: Ucraina: Salvini, 'ringrazio Trump e domani spero un altro passo avanti'

Grave marginalità, un passo avanti verso i progetti PnrrAvviata la procedura di co-programmazione inerente la gestione dei progetti PNRR “Housing first” e “Stazione di posta” e le modalità di integrazione...

Presentazione libro PassaParola Con gli occhi di Anna di Aurora Nicosia

Contenuti utili per approfondire altro passo.

Temi più discussi: Un altro passo avanti verso l’asilo; Nucleare: un altro passo avanti per il reattore a fusione made in Italy; Sono fiducioso di fare un altro passo avanti: Piastri guarda alla nuova stagione; Quincitava in forma fa un altro passo avanti Banchette travolto, playoff più vicini.

Juve, un passo avanti e uno indietro: Spalletti ne perde un altro in difesaPessime notizie in casa Juventus. Con un comunicato ufficiale la Vecchia Signora ha annunciato che Daniele Rugani ha subito un infortunio di natura muscolare. I tempi di recupero non sono ancora stati ... tuttosport.com

Gelli (Pd): Passo in avanti per applicazione legge responsabilità professionaleL’accordo siglato oggi fra gli Ordini degli infermieri (Fnopi), il Consiglio nazionale forense e il Consiglio superiore della Magistratura, rappresenta un altro passo in avanti verso la piena ... quotidianosanita.it

#Dybala, altro passo falso: slitta ancora il ritorno in gruppo #ASRoma x.com

Francavilla in Sinni : Oggi il nostro Comune compie un altro passo concreto verso un futuro più sostenibile e attento al territorio. Grazie alla consegna da parte del Commissario del Parco Nazionale del Pollino, il nostro Comune ha ricevuto un miniva - facebook.com facebook