Un altro passo avanti verso l’asilo

La scuola dell’infanzia di Borgonuovo riceverà un nuovo tetto, migliorando la struttura e rendendola più idonea alle esigenze dei bambini. A Piuro, è stato approvato il progetto esecutivo per il secondo lotto dei lavori dell’asilo, segnando un ulteriore progresso verso il completamento dell’opera. Entrambe le iniziative riguardano interventi mirati a potenziare i servizi per l’infanzia nella zona.

La scuola dell’infanzia di Borgonuovo avrà un tetto nuovo e diventerà una struttura ideale. A Piuro un altro passo avanti verso la conclusione dei lavori dell’asilo: approvato il progetto esecutivo del secondo lotto. "Siamo felici di annunciare un importante traguardo per la comunità – dice il sindaco Omar Iacomella (nella foto) – Il progetto esecutivo del secondo lotto è stato approvato, siamo pronti ai prossimi passi". L’intervento, da 145mila euro sarà finanziato dalla Regione per 130mila e dai ristorni dei frontalieri per il 2025. "Ora la procedura proseguirà con l’indizione della gara d’appalto – prosegue il sindaco – Il nostro auspicio è che l’impresa aggiudicataria possa operare con celerità e massima attenzione ai dettagli, per consegnare al più presto un lavoro a regola d’arte". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

