Roma | Baglio-Conia Pd con gara casali Tor Marancia altro passo avanti tutela parco

A Roma, è stata conclusa la gara per il recupero dei casali nel parco di Tor Marancia. La procedura riguarda l’intervento su edifici storici e ambientali situati nel quartiere, con l’obiettivo di preservare e valorizzare questa area. La notizia è stata comunicata da un rappresentante del Partito Democratico. La gara chiude una fase del progetto di tutela e riqualificazione del parco.

Il recupero dei casali del parco di Tor Marancia segna un passo importante per la valorizzazione del patrimonio verde di Roma. La conclusione della gara per il recupero dei casali del parco di Tor Marancia rappresenta "un'altra bella notizia per la tutela e la valorizzazione di un patrimonio storico e ambientale di grande pregio nel cuore di Roma". Questa affermazione è stata rilasciata in una nota congiunta da Valeria Baglio, capogruppo del Partito Democratico in Assemblea capitolina, e Flavio Conia, capogruppo del Partito Democratico in VIII Municipio. "Un altro impegno che questa amministrazione sta portando avanti, passo dopo passo, insieme alla città – proseguono -.