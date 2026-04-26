Piccolo Teatro debutto per lo spettacolo Trucchi per l' anima
Un divertente viaggio nel profondo dell’animo umano, una commedia intrisa di amara ironia, da riflettere e godere. Ecco cos’è Trucchi per l’anima che debutta al Piccolo Teatro della Città, giovedì 30 aprile alle ore 21 (repliche sabato 2 maggio alle 21 e domenica 3 maggio alle 18). Scritto da.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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