Teatro al via da Roma lo spettacolo de Il Piccolo Principe

Da Roma parte lo spettacolo teatrale di “Il Piccolo Principe”. Lo spettacolo, prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese, andrà in scena al Teatro Olimpico da mercoledì 11 a domenica 22 febbraio. La nuova versione promette di essere ancora più spettacolare e coinvolgente, attirando il pubblico di tutte le età.

Roma, 9 feb. (askanews) – Parte da Roma “Il Piccolo Principe”; lo spettacolo teatrale (prodotto da Razmataz Live) e diretto da Stefano Genovese, andrà in scena da mercoledì 11 a domenica 22 febbraio al Teatro Olimpico di Roma in una versione rinnovata e ancora più spettacolare. Un ritorno per uno spettacolo giunto ormai alla sua quarta edizione e che dal 2023 ad oggi ha venduto oltre 150.000 biglietti in tutta Italia. Nel 2026 lo show approderà anche al Teatro Augusteo di Napoli dal 27 febbraio, al Teatro Celebrazioni di Bologna dal 6 marzo, al Teatro Verdi di Firenze dal 13 marzo, al Teatro Galleria di Legnano dal 20 marzo, al Teatro Lyrick di Assisi dal 24 marzo, al Palatour di Bari dal 27 marzo, al Teatro Alighieri di Ravenna dall’11 aprile, al Teatro Rossini di Civitanova Marche dal 14 aprile, al PalaUbroker di Bassano del Grappa dal 17 aprile e al Teatro Lac di Lugano dal 25 aprile.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Teatro di Documenti presenta, domenica 11 gennaio alle ore 16, lo spettacolo “Il Piccolo Principe” di La Compagnia Interno 13.

Da febbraio 2026, il Teatro Olimpico ospiterà di nuovo "Il Piccolo Principe" in una versione rivisitata e più spettacolare.

Argomenti discussi: YORICK FESTIVAL, l’eredità del Fool shakespeariano invade la Capitale; Teatro e salute: al via la nona edizione del progetto Il teatro e il benessere; Si corre per il Teatro Rossini, lavori al via entro marzo: sarà pronto per l’estate; Al via l’edizione 2026 di Bottega Xnl - Fare teatro, Leonardo Lidi confermato Maestro.

Moni Ovadia in tournée a teatro con Moby DickMoni Ovadia torna in tournée a teatro con Moby Dick, una serie di date in tutta Italia al via da domani 7 febbraio da Narni. (ANSA) ... ansa.it

Troilo e Cressida in scena. Al via la Stagione OffAl via oggi la Stagione Off, fino al 19 aprile al Teatro Pietro Aretino arriva il meglio delle produzioni ... msn.com

IL PICCOLO PRINCIPE - TRA DANZA E TEATRO Domenica 18 gennaio, abbiamo assistito, al Teatro Perempruner, in una sala sold out, allo spettacolo “Il Piccolo Principe - tra danza e teatro”. Quello a cui il pubblico ha assistito è stato un magico connubio ch facebook

“Non le case e i tetti, ma il cielo. Finché potrai guardare il cielo senza paura, sarai felice.” —Antoine de Saint-Exupéry, Piccolo Principe. #IlCieloÈDiTutti a #SalaLettura x.com