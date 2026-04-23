Un borghese piccolo piccolo | lo spettacolo di Cerami chiude la Rassegna Teatro XS
Il sipario del Festival Nazionale Teatro XS cala con l'ultimo spettacolo in concorso, programmato per domenica 26 aprile alle ore 19.00 al Teatro Genovesi di Salerno. La Compagnia Giardini dell’Arte porta sul palcoscenico l'opera letteraria di Vincenzo Cerami, nella versione appositamente.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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