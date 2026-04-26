Piano di emergenza dell’azienda a rischio approvato in Prefettura

Venerdì, in Prefettura, è stato approvato all’unanimità il Piano di emergenza esterna per l’azienda Mariani srl di Castelgerundo, durante una riunione presieduta dal prefetto. L’impresa si occupa di ricezione, stoccaggio e movimentazione di Gpl e prodotti petroliferi. La decisione segue le procedure previste per garantire la sicurezza in caso di emergenze legate alle attività svolte dall’azienda.

È stato approvato, all’unanimità, venerdì, al termine di una riunione presieduta dal prefetto Davide Garra (nella foto), il Piano di emergenza esterna della Mariani srl di Castelgerundo, impresa attiva nella ricezione, stoccaggio e movimentazione di Gpl e prodotti petroliferi. La pianificazione risponde a quanto previsto dal decreto legislativo 105 del 26 giugno 2015, che stabilisce l’obbligo, per le Prefetture, di predisporre i piani di emergenza esterna per le industrie a rischio di incidente rilevante. Tutto secondo le linee guida del Dipartimento di Protezione civile della Presidenza del Consiglio. Il piano è stato elaborato con...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piano di emergenza dell’azienda a rischio approvato in Prefettura 21 - CORSO ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZA - Anatomia Rischio Incendio Notizie correlate Approvato il bilancio di Abc: utile, crescita degli incassi e piano di rafforzamento dell’aziendaIl Consiglio comunale di Napoli ha approvato a maggioranza la delibera di Giunta n. Prefettura, nuovo piano di Emergenza esterna per lo stabilimento SeaCamerata Picena è tra i Comuni protagonisti della nuova pianificazione di sicurezza varata dalla prefettura di Ancona. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il piano di emergenza per la A1 tra Firenze e Bologna: in caso di incendio in galleria chiuse anche le corsie opposte; Bologna e Firenze, approvato il nuovo Piano di emergenza esterno per l’A1 tra le due città; Piano di emergenza dell’azienda a rischio approvato in Prefettura; A Legnano aperti i termini per le osservazioni al Piano di Emergenza Esterno della ditta FLAI. Piano di emergenza dell’azienda a rischio approvato in PrefetturaÈ stato approvato, all’unanimità, venerdì, al termine di una riunione presieduta dal prefetto Davide Garra (nella foto), il Piano ... ilgiorno.it Autostrade, nuovo piano d'emergenza per gallerie tratto A1 Firenze-BolognaApprovato il nuovo piano di emergenza per le gallerie dell'autostrada A1 fra Bologna e Firenze in un incontro alla prefettura bolognese, coi prefetti di Bologna e Firenze, i comandanti provinciali dei ... ansa.it “Non avrei mai creduto che Ducati sarebbe andata più piano di Yamaha”. - facebook.com facebook Ue e Usa firmano un piano di partenariato strategico per i minerali critici x.com