Approvato il bilancio di Abc | utile crescita degli incassi e piano di rafforzamento dell’azienda

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato con maggioranza la delibera di Giunta relativa al bilancio d’esercizio 2024 di ABC – Acqua Bene Comune Napoli. La presentazione del documento è avvenuta in aula dall’assessore al Bilancio, che ha illustrato i dati del nuovo bilancio, evidenziando un utile di gestione, un aumento degli incassi e un piano di rafforzamento dell’azienda.

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato a maggioranza la delibera di Giunta n. 54 relativa al bilancio d’esercizio 2024 di ABC – Acqua Bene Comune Napoli, illustrata in Aula dall’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta.Il bilancio chiude con un utile netto di 342.964 euro, a fronte di ricavi pari a 128,7 milioni, in crescita rispetto al 2023. L’incremento dei costi, in particolare per lavoro, servizi e gestione, ha però inciso sulla marginalità operativa, determinando un risultato operativo negativo. Sul piano patrimoniale si registra un rafforzamento del patrimonio netto, che raggiunge i 251,1 milioni, e un aumento delle disponibilità liquide, salite da 9,5 a 33 milioni, anche per effetto di investimenti inferiori rispetto al previsto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Approvato il bilancio di Abc: utile, crescita degli incassi e piano di rafforzamento dell’azienda Articoli correlati Cassa di Risparmio, approvato il bilancio 2025: utile netto a +31% e dividendi per gli azionistiIl presidente Antonio Patuelli ha reso noto che il Consiglio di amministrazione della Cassa di Ravenna, capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario... Juventus: Bilancio semestrale anticipato, utile in crescita e sguardo a strategie future per il club.Juventus, Bilancio in Anticipo: La Società a Confronto con i Numeri e il Futuro La Juventus ha deciso di anticipare al 23 febbraio l’approvazione... Contenuti utili per approfondire Approvato il bilancio di Abc utile... Temi più discussi: L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2025; Il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2026-2028; Approvato il bilancio di previsione, ma è un momento difficile per il Comune di Taranto; La maggioranza si allinea, ma non si piega: dopo una maratona di 12 ore bilancio varato per sfinimento - FoggiaToday. Furore, approvato il bilancio di previsione 2026-2028. Sindaco Milo: Una gestione attenta e orientata al futuroIl Consiglio comunale di Furore, nella seduta del 16 marzo, ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, documento fondamentale per la programmazione economico-finanziaria dell'en ... ilvescovado.it Candidoni, approvato all’unanimità il Bilancio di Previsione 2026. Assente la minoranzaIl Consiglio comunale di Candidoni ha approvato all’unanimità il Bilancio di Previsione 2026, durante la seduta ordinaria convocata nelle scorse ore. A ... inquietonotizie.it "Il governo ha approvato importanti misure per combattere la criminalità giovanile che devono essere licenziate dal Parlamento. Abbiamo avviato percorsi di educazione al rispetto, fondamentale, e a breve entrerà in funzione anche assistenza psicologica per - facebook.com facebook "ll governo ha approvato importanti misure per combattere la criminalità giovanile che devono essere rapidamente approvate dal Parlamento. Abbiamo avviato percorsi di educazione al rispetto, fondamentale, e a breve entrerà in funzione anche l'assistenza p x.com