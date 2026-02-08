Prefettura nuovo piano di Emergenza esterna per lo stabilimento Sea

Questa mattina la Prefettura di Ancona ha annunciato il nuovo piano di emergenza esterna per lo stabilimento Sea di Camerata Picena. La decisione arriva dopo i recenti incontri con le autorità locali e le aziende coinvolte, che hanno analizzato i rischi e le misure da adottare in caso di incidente. Il piano prevede nuove procedure e punti di raccolta, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di cittadini e lavoratori. La cittadinanza sarà informata nelle prossime settimane sui dettagli e le modalità di attuazione.

Camerata Picena è tra i Comuni protagonisti della nuova pianificazione di sicurezza varata dalla prefettura di Ancona. È stato infatti redatto il nuovo Piano di Emergenza Esterna (PEE) relativo allo stabilimento Sea servizi Ecologici Ambientali S.r.l., un documento multidisciplinare fondamentale per la gestione coordinata di eventuali incidenti industriali. Il piano è il risultato di un lavoro interistituzionale che ha visto il Comune di Camerata Picena collaborare fianco a fianco con la Protezione Civile, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e le autorità sanitarie. L'obiettivo è chiaro: definire con precisione ruoli, responsabilità e, soprattutto, le procedure di allertamento e autoprotezione che i cittadini di Camerata devono adottare in caso di criticità.

