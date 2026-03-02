Spettacolo del pianista Giovanni Bertolazzi talento del panorama internazionale

Mercoledì 4 alle 20.30 al Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ si tiene uno spettacolo con il pianista Giovanni Bertolazzi, riconosciuto come un talento di spicco nel panorama internazionale. Durante l’evento, Bertolazzi eseguirà un programma dedicato interamente a Franz Liszt, con un repertorio che mette in luce le sue interpretazioni delle composizioni di questo compositore. La stagione di Ferrara Musica prosegue con questa performance.

Mercoledì 4 (0re 20.30) al Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’, prosegue la stagione di Ferrara Musica con il pianista Giovanni Bertolazzi, talento d'eccellenza del panorama internazionale, impegnato in un programma monografico di straordinaria intensità dedicato a Franz Liszt e alle sue visioni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Nel cast del film il giovane talento Alberto Paradossi e i mitici Giacomo Poretti e Giovanni Storti del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo

Novant'anni in due, a Udine il duo pianistico più osannato del panorama internazionaleIl duo pianistico più osannato, più applaudito, più longevo del panorama concertistico internazionale arriva al Palamostre di Udine per una delle più...

Tutti gli aggiornamenti su Spettacolo del.

Temi più discussi: Rassegna Mariuccia Linder, al Teatranimahub il concerto del pianista Giovanni Gallo; Eventi segnalati dai Comuni; 8 marzo 2026. Giornata Internazionale della Donna; Giovanni Guidi ad Assisi: Io musicista del mondo senza barriere e confini.

Il pianista Giovanni Bertolazzi esegue pagine di Franz Liszt a Ferrara Musica(ANSA) - FERRARA, 02 MAR - La stagione concertistica di Ferrara Musica prosegue il 4 marzo al Teatro Comunale 'Claudio Abbado' con il ... spettacoli.tiscali.it

La leggenda del pianista sull'oceano, spettacolo per l'Associazione Gianni FranzoneLunedì 2 marzo 2026, alle ore 20.30, la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale ospita lo spettacolo teatrale La leggenda del pianista sull'oceano. La pièce, presentata dalla Compagnia ... mentelocale.it

Lino Guanciale parla del nuovo spettacolo teatrale " Miracolo a Milano " Link al video https://youtu.be/4-WzsS2glkQsi=gHNg9zb6qobmZKTV - facebook.com facebook