? Cosa sapere Il Conservatorio Nicolini presenta La Cenerentola di Viardot al Teatro Filodrammatici il 9 maggio.. L'evento rientra nel progetto nazionale Casta Diva finanziato dal PNRR per valorizzare le donne.. Il Conservatorio Nicolini porterà la fiaba musicale di Pauline Viardot sul palco del Teatro Filodrammatici di Piacenza sabato 9 maggio alle ore 21, con una messa in scena che punta a rinnovare l’opera attraverso un ensemble strumentale. L’evento segna un momento di particolare rilievo per la scena musicale piacentina, inserendosi nel più ampio progetto nazionale Casta Diva. Questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra diversi conservatori italiani sotto la guida del capofila di Alessandria, ha ricevuto finanziamenti dal PNRR con l’obiettivo di dare risalto al ruolo delle donne nella tradizione operistica italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza, la Cenerentola di Viardot torna in scena con nuovi suoni

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