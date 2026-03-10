Borse in diretta prezzo petrolio oggi | Europa chiude in forte rialzo Milano +2,67% i prezzi di benzina e diesel alla pompa

Oggi i mercati europei hanno chiuso in forte rialzo, con Milano che ha guadagnato il 2,67 per cento. I prezzi del petrolio e del gas sono scesi sensibilmente, mentre le borse sono in diretta e i prezzi di benzina e diesel alla pompa hanno subito variazioni significative. La giornata è stata caratterizzata da un netto cambiamento nelle quotazioni delle materie prime e delle piazze finanziarie.

A Piazza Affari banche protagoniste, con UniCredit in prima fila a +5,7%. Occhi puntati anche su Mps (+4,9%) e Mediobanca (+5%), mentre il mercato aspetta di conoscere i dettagli della fusione tra i due istituti. Acquisti anche sui tech: St chiude a +5,6%, in linea con il settore europeo, rialzi di cui beneficia Prysmian (+4,9%) grazie al suo business di cavi per tech e tlc. In coda Inwit (-1,8%). La discesa del petrolio sotto i 90 dollari favorisce il rimbalzo delle Borseeuropee, che puntano su una de-escalation in Iran, incoraggiate dalle parole del presidente Usa, Donald Trump, che ieri sera ha detto che la guerra finirà «molto presto». Il Ftse Mib di Milano guadagna così il 2,67% trainato dabanche e tech, recuperando quasi 22 miliardi di capitalizzazione dopo le ingenti perdite della scorsa settimana. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Borse in diretta, prezzo petrolio oggi | Europa chiude in forte rialzo, Milano +2,67%, i prezzi di benzina e diesel alla pompa Articoli correlati Borse in diretta, prezzo petrolio oggi | Europa in rialzo, Milano +2,7%, i prezzi di benzina e diesel alla pompaIntorno a mezzogiorno le borse europee procedono in rialzo, con il prezzo del petrolio in calo. Borse oggi, i prezzi di benzina e diesel in diretta | Listini positivi, brinda Milano: summit a 3 Italia-Germania-Belgio sull’energiaNell'Ue la «situazione» attuale, segnata da un progressivo abbandono dell'energia nucleare, «deve cambiare», unendo l'atomo e le fonti rinnovabili,... Contenuti e approfondimenti su Borse in diretta prezzo petrolio oggi... Temi più discussi: Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo dell’1% a 44.152 punti. Pesano le banche; Wall Street regge l'urto della guerra, Palantir guida i rialzi tech. Milano (-2%) brucia 17 mld; Borse oggi in diretta | Ftse Mib perde oltre il 2%. Balza Eni, crolla Stellantis; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in netto calo (-3,9%), giù i titoli energetici. Lo spread sale a 72 punti base. Iran, le news sulla guerra in direttaLa guerra in Medio Oriente e il permanente blocco nello stretto di Hormuz porta in profondo rosso i mercati Asiatici. I listini europei hanno ridotto le ... repubblica.it Guerra Usa Iran, Borse europee bruciano 314 miliardi. Vola il prezzo del petrolio, il gas aumenta del 39%Le Borse europee aprono in rosso con la crisi in Medio Oriente a seguito dell'attacco congiunto di Usa e Israele all'Iran. Sui mercati aumentano i timori per gli effetti della ... ilmattino.it Il Sole 24 ORE. . Il grande rimbalzo delle Borse può durare - facebook.com facebook Le Borse rimbalzano dopo le parole di Trump sulla fine della guerra. Giù il prezzo del petrolio x.com