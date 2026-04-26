PetPivot annuncia uno sconto di 20 dollari su AutoScooper 11 e AutoScooper 12 Lite in occasione della Festa della Mamma

PetPivot ha annunciato uno sconto di 20 dollari su alcuni modelli di auto-pulitori per animali domestici, in occasione della Festa della Mamma. L'offerta riguarda i modelli AutoScooper 11 e AutoScooper 12 Lite, e sarà valida fino alla fine del mese. La promozione è stata comunicata attraverso un comunicato stampa diffuso il 26 aprile 2026. La società non ha fornito ulteriori dettagli sulle modalità di acquisto o sui canali di vendita.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ROMA, April 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — PetPivot, marchio statunitense specializzato in tecnologia per animali domestici, lancia una promozione a tempo limitato per la Festa della Mamma sui modelli AutoScooper 11 e AutoScooper 12 Lite, offrendo uno sconto di 20 dollari dal 29 aprile al 10 maggio 2026. La campagna sottolinea l’impegno del marchio nel semplificare la cura quotidiana degli animali domestici per le famiglie piene di impegni, in particolare per le padrone di animali domestici che devono gestire la famiglia e la casa. Entrambi i modelli sono progettati per alleggerire il lavoro di pulizia della lettiera grazie al funzionamento automatico.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - PetPivot annuncia uno sconto di 20 dollari su AutoScooper 11 e AutoScooper 12 Lite in occasione della Festa della Mamma Notizie correlate PetPivot Announces $20 Off AutoScooper 11 & AutoScooper 12 Lite for Mother’s DayCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ROME, April 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — PetPivot, the US pet tech brand, is launching a limited-time... Manfredonia, concessione temporanea di posteggi per il commercio su aree pubbliche in occasione della Festa della Mamma 2026Manfredonia, concessione temporanea di posteggi per il commercio su aree pubbliche in occasione della Festa della Mamma 2026 Si avvisa che come...