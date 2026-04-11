Alla vigilia del voto del 12 aprile, si parla molto di Péter Magyar, un politico ungherese con un passato come insider del partito di governo e marito di un’ex ministra. La sua figura suscita attenzione non tanto per il percorso passato, ma per le possibilità future di influenzare la direzione del paese nel contesto europeo. Bruxelles mostra un certo ottimismo, seppur cauto, riguardo a questa possibile svolta.

Roma, 11 aprile 2026 – Alla vigilia del voto del 12 aprile, la figura di Péter Magyar è meno interessante per ciò che è stato - un insider di Fidesz e marito dell’ex ministra Judit Varga - che per ciò che potrebbe diventare: l’uomo che riporta l’Ungheria in Europa. Resta però da capire se, in caso di vittoria su Viktor Orbán, questa ipotesi reggerà alla prova del governo. Cosa dice il programma di Magyar. Il programma del partito di Magyar, Tisza, definisce un cambio di linea nel posizionamento internazionale dell’Ungheria. L’obiettivo dichiarato è chiudere la stagione del ‘paese-traghetto’ tra Est e Ovest e collocare stabilmente Budapest nel campo occidentale, con un ancoraggio più netto alle istituzioni euro-atlantiche.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Peter Magyar, l’uomo pronto a riportare l’Ungheria in Europa. L’ottimismo (cauto) di Bruxelles

Chi è Péter Magyar, l’uomo che dopo 16 anni può sfilare l’Ungheria a Viktor OrbánA 24 ore dalle elezioni ungheresi del 12 aprile, il sistema politico costruito da Viktor Orbán in più di quindici anni sembra mostrare crepe per la...

Ungheria: l’ascesa di Péter Magyar, l’insider che scuote OrbánPéter Magyar, ex funzionario statale, sta guidando il movimento Tisza verso una possibile vittoria nelle elezioni parlamentari del 12 aprile,...