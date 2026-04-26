Pestaggio choc e 24enne in Rianimazione foggiani sconvolti | L' hanno picchiato di brutto

Nella notte di domenica 26 aprile, nei pressi del Comune di Foggia, un ragazzo di 24 anni è stato vittima di un'aggressione violenta da parte di diversi uomini. L'episodio ha causato gravi ferite al giovane, che è stato trasportato in pronto soccorso e ora si trova in Rianimazione. La comunità locale è rimasta sconvolta dall'accaduto, che ha suscitato numerose reazioni tra i residenti.

Notte di violenza nei pressi del Comune di Foggia, dove un ragazzo di 24 anni, come anticipato su queste colonne, oggi domenica 26 aprile, è stato aggredito brutalmente da un gruppo di uomini. Il giovane, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Foggia, dove.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Foggia: in rianimazione 24enne picchiato da cinque persone mentre urinava in strada Ricoverato nel policlinicoUn uomo di 24 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione del policlinico Riuniti di Foggia. Sassari, violenza in centro: trentenne in rianimazione dopo un pestaggio. Indagini in corso.Un fine settimana segnato dalla violenza nel centro di Sassari, con un giovane di 30 anni attualmente ricoverato in gravi condizioni presso il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pestaggio choc in centro. Preso a calci e cinghiate; Aggressione choc in strada: ciclista massacrato di botte da automobilista; Volevano linciarmi, io massacrato di botte da 15 ragazzi: Ignazio e l’aggressione choc a Monza; Paura in centro, aggressione choc in via Zamboni: giovane preso a calci e cinghiate. Foggia, violenta rissa in centro: 24enne finisce in prognosi riservata dopo un violento pestaggioNotte di sangue a Foggia: un 24enne è in prognosi riservata per un grave trauma cranico. La polizia indaga attraverso le telecamere ... affaritaliani.it Pestaggio choc in centro. Preso a calci e cinghiateVia Zamboni, giovane picchiato con una cintura: erano in quattro contro uno. Indaga la polizia. E l’opposizione: Comune immobile, intervenga il questore. ilrestodelcarlino.it Giovane Carabiniere picchiato fuori dalla discoteca di Caprarola, il racconto choc in aula. “Colpito anche mentre ero a terra”: così il maresciallo ha ricostruito il violento pestaggio. - facebook.com facebook Aggressione choc in strada: ciclista massacrato di botte da automobilista ift.tt/RCOTk2g x.com