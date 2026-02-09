Sassari violenza in centro | trentenne in rianimazione dopo un pestaggio Indagini in corso

Questa notte a Sassari, un uomo di 30 anni è finito in ospedale dopo essere stato vittima di un pestaggio. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato nel centro della città. Le sue condizioni sono gravi e ora si trova in rianimazione all’ospedale Santissima Annunziata. La zona è sotto controllo, ma ancora nessuna traccia degli aggressori.

Notte di Violenza a Sassari: Trentenne Ricoverato in Rianimazione Dopo un Brutale Pestaggio. Un fine settimana segnato dalla violenza nel centro di Sassari, con un giovane di 30 anni attualmente ricoverato in gravi condizioni presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata. L’aggressione è avvenuta nella notte tra sabato e domenica, precisamente in via Rosello, una delle zone più frequentate del centro storico sassarese. L’intervento tempestivo dei carabinieri della Compagnia locale e del personale del 118 è stato fondamentale per soccorrere il ferito e trasportarlo in ospedale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Sassari violenza Milano, Rogoredo: muore il trentenne ferito nella sparatoria con la polizia. Indagini in corso. Questa mattina a Milano, nel quartiere di Rogoredo, si è consumata un’altra tragedia. Accoltellamento a Chiaia: 18enne in rianimazione all’ospedale san Paolo (Napoli), indagini in corso La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sassari violenza Argomenti discussi: Sassari, la fuga di due ragazzi dal centro di accoglienza: fermati alla stazione, uno reagisce con violenza e i carabinieri lo arrestano – Sassari Notizie; Sassari: ragazza di 23 anni picchiata e abbandonata per strada, arrestato un uomo; Sassari, arrestato in centro storico un pusher nigeriano; Sassari: domenica di sangue nel centro storico, è caccia al branco. Segregata, torturata e stuprata per dieci giorni a Sassari: arrestato il fidanzatoSegregata, torturata e stuprata per dieci giorni a Sassari: una 25enne salvata dai carabinieri, arrestato il fidanzato 35enne. lamilano.it Sassari: domenica di sangue nel centro storico, è caccia al brancoUn’ondata di violenza gratuita ha travolto il cuore del centro storico di Sassari nelle prime ore di domenica, lasciando dietro di sé una scia di sangue e ... algheroeco.com Sassari – Arrestato un 34enne per sequestro di persona, torture e maltrattamenti sulla compagna. La ragazza, segregata in casa per dieci giorni, ha raccontato ai Carabinieri episodi di violenza fisica, psicologica e abusi. Ora è ricoverata e seguita da un centro facebook Trovata in strada sotto choc e con segni di percosse a #Sassari: una 23enne è ricoverata in ospedale. Arrestato un uomo di 34 anni x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.