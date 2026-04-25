Morte allo Stato Anarchici e comunisti vandalizzano la sede della Lega

Nella notte, un gruppo di anarchici e comunisti ha preso di mira la sede della Lega, danneggiandola con scritte e atti vandalici. Tra le scritte compare la frase “Morte allo Stato” accompagnata dal simbolo degli anarchici, che lascia pochi dubbi sulla matrice dell’azione. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

“Morte allo Stato”, con il simbolo degli anarchici che sembra lasciare poco spazio ad interpretazioni circa la paternità dell'atto vandalico. Ed ancora “Lega Salvini e lascialo legato”, per una scritta corredata da falce e martello. Sono le frasi con cui ignoti hanno vandalizzato la sede della Lega a Massa. Sono stati alcuni degli esponenti del Carroccio toscano a porre l'accento sul tema, per un duplice episodio di intolleranza verificatosi nella giornata del 25 aprile. “Grave quanto accaduto a Massa, dove la sede della Lega è stata imbrattata da anarchici con scritte violente, simboli estremisti e messaggi deliranti contro lo Stato e le istituzioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Morte allo Stato”. Anarchici e comunisti vandalizzano la sede della Lega Notizie correlate ‘Morte allo Stato’, scritte anarchiche sulla sede della Lega di MassaMASSA – “Grave quanto accaduto a Massa, dove la sede della Lega è stata imbrattata da anarchici con scritte violente, simboli estremisti e messaggi... Sede Lega a Massa: scritte anarchiche e attacco allo Stato? Cosa sapere Scritte anarchiche e manifesto per la Palestina imbrattano la sede Lega a Massa-Carrara. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Corteo di anarchici per Cospito, Meloni: Solidarietà all’agente ferito. No a intimidazioni; Il fermo degli anarchici manda in tilt pm e poliziotti; Un nuovo attentato anarchico in nome di Ardizzone e Mercogliano; Anarchici, Meloni: A chi pensa di intimidire Stato con violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete. Morte allo Stato. Anarchici e comunisti vandalizzano la sede della LegaFrasi minacciose nei confronti del vice-premier Salvini e dello Stato, corredate dai simboli dell'anarchia e del comunismo, sono comparse sulla vetrata della sede della Lega a Massa ... ilgiornale.it Lega Massa-Carrara: Imbrattata sede provinciale da anarchici, clima di odioTra le frasi apparse sui vetri figura anche lo slogan Morte allo Stato, mentre è stato rinvenuto un documento firmato da ambienti anarchici ... gonews.it Sky tg24. . Papa Leone XIV ha ribadito il no della Chiesa alla pena di morte, definendo il diritto alla vita fondamentale. Le sue parole arrivano mentre gli Stati Uniti valutano di ampliare i metodi di esecuzione, tra cui fucilazione ed elettrocuzione - facebook.com facebook Oggi sono 31 anni dalla morte di un indimenticato bianconero come Andrea #Fortunato Un vostro ricordo del campione Scrivetelo nei commenti x.com