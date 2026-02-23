Scuole e istituti comprensivi da chiudere l' opposizione | Perso il 10% delle iscrizioni le famiglie hanno paura

L'opposizione segnala che le scuole elementare “Manzoni” e l'infanzia “Cerini” sono state chiuse a causa di un calo del 10% delle iscrizioni, che ha portato le famiglie a temere per il futuro dei loro figli. La decisione di chiudere le strutture è stata presa mesi prima di comunicare ufficialmente alle scuole e alle famiglie, senza un reale confronto. La perdita di studenti ha accelerato il processo di chiusura di entrambe le strutture.

“Ci impediscono di parlare di quest'argomento in Consiglio comunale per nascondere la verità, vale a dire che era già deciso mesi prima". Diffida al prefetto Il risultato di quest'incertezza è che l'Ic4 avrebbe perso nelle iscrizioni per il prossimo anno circa il 10% degli studenti, passando da 736 a 668 alunni, “segno che le famiglie hanno avuto paura”, commenta l'opposizione. Che a sua volta denuncia il fatto che “ci impediscono di parlare di quest'argomento in Consiglio comunale per nascondere la verità, vale a dire che la chiusura della scuola Manzoni e della Cerini era già decisa da mesi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Deciso il dimensionamento delle scuole, saltano 17 istituti comprensivi: un caso nel rimineseIl commissario Bruno De Palma ha deciso come saranno divise le scuole nella regione per il prossimo anno.

