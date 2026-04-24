La Grifonissima, alla sua 45esima edizione, si avvicina e le iscrizioni continuano a crescere, con oltre 400 partecipanti già registrati. La competizione si svolgerà domenica 10 maggio nel centro storico di Perugia, attirando appassionati da diverse zone. Nel frattempo, la manifestazione ha aperto ufficialmente le iscrizioni anche per la categoria Avanti Tutta, che permette a nuovi partecipanti di unirsi alla corsa.

Sale l’attesa per la Grifonissima. Già oltre 400 iscritti per la gara competitiva per la manifestazione che è arrivata alla sua 45esima edizione, in programma domenica 10 maggio per le vie del centro storico di Perugia. Con le iscrizioni on line sulla piattaforma www.icron.it che vanno a gonfie vele, la Fondazione “Avanti Tutta”, organizzatrice dell’evento, ha deciso di aprire da lunedì prossimo anche le porte della propria sede (orario 10-13 e 15-18) per agevolare le registrazioni e consegnare in tempo reale e senza successive incombenze i pettorali e le t-shirt ufficiali della manifestazione, il cui logo variopinto quest’anno è stato affidato ai tratti del maestro Francesco Quintaliani.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’evento. Grifonissima, è boom di iscrizioni. Avanti Tutta apre alle registrazioni

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