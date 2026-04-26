Durante le celebrazioni del 25 aprile a Perugia, Arianna Ciccone è stata esclusa dal corteo a causa della presenza di una bandiera ucraina. La decisione è stata comunicata dalle autorità organizzatrici, che hanno motivato l'esclusione in relazione al regolamento della manifestazione. La presenza della bandiera ha generato discussioni tra i partecipanti e tra i cittadini presenti, portando a un confronto sulle modalità di rappresentanza nelle commemorazioni ufficiali.

? Cosa sapere Arianna Ciccone viene esclusa dal corteo del 25 aprile a Perugia per la bandiera ucraina.. Perugia Civica denuncia l'episodio come un atto di settarismo contro la libertà di espressione.. L’allontanamento di Arianna Ciccone durante il corteo del 25 aprile a Perugia ha scatenato una dura reazione da parte della segreteria comunale di Perugia Civica, che parla di una profonda ferita per la comunità. L’episodio, avvenuto in occasione della ricorrenza dedicata alla Liberazione, si è concentrato sulla decisione di escludere la cittadina dal gruppo antifascista dopo che quest’ultima aveva mostrato la bandiera dell’Ucraina. Divisioni e censure nel cuore della memoria cittadina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, polemica al 25 aprile: bandiera ucraina causa un’esclusione

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