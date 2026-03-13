Milano 25 aprile | la bandiera israeliana scatenò la polemica

A Milano, il 25 aprile, si è acceso un dibattito acceso tra Arci e il Museo della Brigata Ebraica a causa della presenza della bandiera israeliana durante il corteo. La discussione riguarda l’uso simbolico di quella bandiera in un evento che celebra la liberazione e l’antifascismo. La questione ha generato reazioni contrastanti tra i partecipanti e le organizzazioni coinvolte.

La tensione sale a Milano in vista del corteo del 25 aprile, dove la presenza della bandiera israeliana è al centro di un acceso dibattito tra l'Arci e il Museo della Brigata Ebraica. Mentre Maso Notarianni chiede ufficialmente l'esclusione dei simboli statali di Tel Aviv, Davide Romano ribatte che tale richiesta confonde criticare le politiche governative con negare la storia partigiana. L'incontro tra memoria storica e posizioni politiche attuali si prepara ad esplodere nelle strade lombarde, trasformando una celebrazione patriottica in un campo di battaglia ideologica dove ogni simbolo viene scrutinato. La polemica non riguarda solo un pezzo di stoffa colorata, ma tocca il cuore stesso di come la regione intende onorare chi ha combattuto contro il nazifascismo.