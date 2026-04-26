A Perugia, un uomo è stato condannato a un anno di reclusione per stalking, con la sentenza confermata dal tribunale. La condanna si basa sulle prove raccolte dai Carabinieri, che hanno documentato comportamenti di gelosia tossica nei confronti di un coinquilino. La vicenda si è svolta nel contesto di un rapporto tra coinquilini, con l’indagato accusato di aver perseguitato la vittima.

? Cosa sapere Un uomo a Perugia è stato condannato a un anno di reclusione per stalking.. Il tribunale ha confermato la sentenza basandosi sulle prove raccolte dai Carabinieri.. Un uomo residente a Perugia è stato condannato a un anno di reclusione per atti persecutori dopo aver tormentato il coinquilino della sua ex fidanzata, trasformando una semplice convivenza studentesca in un clima di costante tensione e minacce. Il provvedimento giunge a seguito di una serie di episodi vessatori scatenati da una gelosia tossica che ha coinvolto due giovani studenti. La vicenda ha avuto origine all’interno di un appartamento condiviso da una ragazza e dal suo compagno di stanza, i quali sono diventati l’obiettivo delle pressioni e dei comportamenti persecutori del ragazzo, ex partner della studentessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, condanna per stalking: gelosia tossica contro il coinquilino

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