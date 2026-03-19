Un uomo di 62 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver accoltellato un coinquilino durante una lite in un appartamento vicino al litorale di Ercolano. L'episodio si è verificato il 14 marzo 2026, e l'uomo è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. Sul posto sono intervenuti i militari per gestire la situazione e procedere con le indagini.

ERCOLANO (NAPOLI), 14 MARZO 2026 – Un uomo di 62 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio al termine di una violenta lite avvenuta in un appartamento nei pressi del litorale di Ercolano. L’intervento dei militari della Tenenza locale è avvenuto poco prima delle 22, dopo una richiesta di aiuto da parte della vittima, un 38enne agli arresti domiciliari. All’arrivo della pattuglia, l’uomo è stato trovato all’esterno dell’abitazione con evidenti ferite alle mani e coperto di sangue. Ai carabinieri ha riferito che l’aggressore, un convivente di 62 anni, si trovava ancora all’interno dell’appartamento. Il coltello nel lavello e la confessione. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Ercolano, accoltella coinquilino per gelosia: arrestato 62enne

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