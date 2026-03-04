Perugia ubriaca e molesta in centro | arrivano i poliziotti e il braccialetto contro lo stalking suona

A Perugia, una donna di 48 anni è stata arrestata dalla polizia dopo aver molestato persone in centro nonostante fosse sotto l’effetto di alcol e soggetta a un divieto di avvicinamento. La stessa donna aveva già un braccialetto elettronico in uso, ma ha violato le prescrizioni, facendo scattare l’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato in un’area pedonale della città.

Ubriaca, molesta e dove non doveva essere. La polizia di Perugia ha arrestato una 48enne, già sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, per aver violato il provvedimento e le prescrizioni relative all'uso del braccialetto elettronico. Tutto è partito da una chiamata al 112, il numero unico per le emergenze, che segnalava una "donna molesta" in centro storico. Gli agenti sono intervenuti e hanno trovato la 48enne "in evidente stato di ebbrezza". Poco dopo è partito l'allarme del dispositivo anti stalking che indossava.