Persona investita da un treno | forze dell' ordine sul posto sospesa la circolazione ferroviaria

Nella zona vicino alla stazione di San Pietro Vernotico, una persona è stata investita da un treno e ha perso la vita. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche del caso. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per consentire gli interventi delle autorità e le operazioni di recupero. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagine.

SAN PIETRO VERNOTICO - Una persona è stata investita da un treno e ha perso la vita nei pressi della stazione di San Pietro Vernotico. La tragedia si è verificata alle prime luci di oggi (domenica 26 aprile). L'intera circolazione ferroviaria è stata sospesa. Sul posto si sono recati i.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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