A Latina, il 73% dei permessi di soggiorno nel Lazio vengono gestiti con successo, mentre a Roma i arrivi sono molto più bassi, con solo 85 richieste su un totale di 33. La città si distingue per la sua capacità di gestire la maggior parte delle pratiche, superando la capitale nella gestione di permessi di soggiorno. Questi dati evidenziano le differenze tra le due aree nella gestione delle pratiche di immigrazione.

? Cosa sapere Latina gestisce il 73% dei permessi di soggiorno nel Lazio con successo del 27%.. Roma registra solo 85 arrivi su 33.200 domande per il tasso dello 0,08%.. Il tasso di successo delle procedure per i permessi di soggiorno nel Lazio si è fermato al 4,9%, con la provincia di Latina che emerge come un modello di efficienza rispetto al collasso burocratico registrato a Roma. I dati contenuti nel dossier Ero straniero delineano un quadro di profonda disuguaglianza strutturale nella gestione dei flussi migratori. Mentre il sistema nazionale vede una concentrazione del 60% delle richieste in sole 20 prefetture, l’efficacia degli uffici varia drasticamente tra le diverse aree, creando zone dove le pratiche vengono chiuse e altre dove regnano ritardi, rinunce o archiviazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Permessi di soggiorno: Latina batte Roma e guida il Lazio

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