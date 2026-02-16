Assunzioni fittizie e falsi documenti per i permessi di soggiorno

Agnese, un’inchiesta condotta dalla guardia di finanza, ha portato al rinvio a giudizio di cinque persone coinvolte in un sistema di frodi sui permessi di soggiorno. Le indagini hanno scoperto che gli imputati avevano organizzato assunzioni fittizie e falsificato documenti per facilitare l’ottenimento dei permessi nella provincia di Agrigento. Durante le verifiche, sono emersi dettagli concreti come contratti di lavoro falsificati e identità alterate.

Agrigento, un sistema di frodi per i permessi di soggiorno rinviato a giudizio. Un'indagine della guardia di finanza ha portato al rinvio a giudizio di cinque persone accusate di aver orchestrato un sistema di assunzioni fittizie e falsificazioni documentali per agevolare l'ottenimento di permessi di soggiorno nella provincia di Agrigento. Il processo si aprirà il 14 maggio 2026 davanti ai giudici della prima sezione penale del Tribunale locale. L'inchiesta, denominata "Illegal stay", svela un meccanismo volto a consentire a numerosi stranieri di eludere le normative sull'immigrazione, sfruttando le vulnerabilità del sistema e creando una rete di complicità.🔗 Leggi su Ameve.eu Assunzioni fittizie e falsi documenti per i permessi di soggiorno, cinque rinvii a giudizio Il gup Alberto Lippini ha deciso di rinviare a giudizio cinque persone coinvolte nell'inchiesta "Illegal stay", perché avevano presentato documenti falsi per ottenere permessi di soggiorno. "Falsi permessi di soggiorno": il giudice rinvia la decisione sui rinvii a giudizio