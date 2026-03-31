Un uomo in gravi condizioni è stato trasferito d’urgenza dall’aeroporto di Pescara a quello di Milano Linate con un volo sanitario dell’aeronautica militare. L’operazione, eseguita con un aereo militare, ha permesso il trasporto del paziente in condizioni critiche. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi del trasferimento o sulla diagnosi.

Un paziente in pericolo di vita è stato trasportato d'urgenza dall'aeroporto d'Abruzzo a quello di Milano Linate grazie a un volo sanitario operato dall'aeronautica militare.L’intervento è stato effettuato con un velivolo G-650 del 31esimo Stormo di Ciampino, per il trasporto di un uomo in imminente pericolo di vita. Nella serata di lunedì 30 marzo, il paziente è stato trasferito da Pescara a Milano-Linate per consentirne il ricovero immediato nell’ospedale San Matteo di Pavia. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Uomo in pericolo di vita trasferito da Pescara all'ospedale San Matteo di Pavia grazie a un volo dell'Aeronautica [FOTO]

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