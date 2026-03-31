Uomo in pericolo di vita trasferito da Pescara all' ospedale San Matteo di Pavia grazie a un volo dell' Aeronautica FOTO
Un uomo in gravi condizioni è stato trasferito d’urgenza dall’aeroporto di Pescara a quello di Milano Linate con un volo sanitario dell’aeronautica militare. L’operazione, eseguita con un aereo militare, ha permesso il trasporto del paziente in condizioni critiche. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi del trasferimento o sulla diagnosi.
Un paziente in pericolo di vita è stato trasportato d'urgenza dall'aeroporto d'Abruzzo a quello di Milano Linate grazie a un volo sanitario operato dall'aeronautica militare.L’intervento è stato effettuato con un velivolo G-650 del 31esimo Stormo di Ciampino, per il trasporto di un uomo in imminente pericolo di vita. Nella serata di lunedì 30 marzo, il paziente è stato trasferito da Pescara a Milano-Linate per consentirne il ricovero immediato nell’ospedale San Matteo di Pavia. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Articoli correlati
Paziente in pericolo di vita trasportato d'urgenza in Lombardia da un volo dell'Aeronautica militareIl trasporto urgente eseguito da un velivolo dell'Aeronautica militare ha permesso di salvare la vita a un uomo in gravi condizioni, trasferito nel...
Emergenza a Ventotene, volo salva-vita dell’Aeronautica: paziente trasferito a LatinaVentotene, 9 febbraio 2026 – Trasporto sanitario d’urgenza per un HH139B del 85° Centro Sar di Pratica di Mare- Nella notte, un elicottero HH-139B...
Contenuti e approfondimenti
Discussioni sull' argomento Influenza aviaria: cosa sappiamo e come tutelarsi; Aviaria, al San Gerardo di Monza il primo paziente europeo ad aver contratto l'influenza: Non è in pericolo; Allarme aviaria, un ricoverato in Lombardia: È il primo caso umano in Europa; Aviaria, in Lombardia primo caso umano in Europa rientrato dall’Africa: ecco cosa sapere.
Marsala, l’ultimo saluto a Chicco Di Simone: funerali oggi a San Matteo #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook