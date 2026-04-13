Pericolo in giardino | l’arbusto simile all’alloro che è velenoso

In un giardino di città, un arbusto che ricorda l’alloro è stato piantato di recente. Tuttavia, si è scoperto che questa pianta è velenosa e può rappresentare un pericolo per bambini e animali domestici. Le autorità locali hanno raccomandato di monitorare attentamente l’area e di evitare il contatto con questa specie. Nessuna persona è rimasta ferita, ma si invita alla massima cautela.

Un arbusto dall’aspetto familiare ma dal rischio concreto richiede attenzione decide di inserirlo nei propri spazi verdi. La daphne laurel, nota come laureola, si presenta con foglie lucide e scure che richiamano l’alloro, pur nascondendo una pericolosa tossicità. Questa specie sempreverde, che non supera il metro di altezza, si distingue per un portamento molto ramificato e rami disposti in modo alterno. Con l’invecchiamento, la corteccia assume una tonalità marrone chiaro. Le foglie, lanceolate con punte che possono essere arrotondate o acuminate, mostrano un verde intenso sulla superficie superiore e una sfumatura più chiara sul lato inferiore, oltre a possedere un picciolo ben definito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pericolo in giardino: l’arbusto simile all’alloro che è velenoso Leggi anche: Fare verde: nel giardino della parrocchia gli studenti pianteranno 30 piantine di alloro Che differenza c’è tra processionaria e bruco americano, uno solo è velenoso: come riconoscerliProcessionaria e bruco americano si somigliano, ma solo la prima è pericolosa: aspetto, comportamento e distribuzione aiutano a riconoscerla.