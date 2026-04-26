Perché Sofia è la capitale europea da visitare nel 2026 | siti UNESCO e prezzi davvero bassi ne fanno la meta ideale

Sofia si sta affermando come una delle destinazioni europee da visitare nel 2026 grazie ai suoi numerosi siti UNESCO e ai costi contenuti. La città ha adottato l’euro, offrendo un’accessibilità maggiore ai visitatori, e presenta un mix di attrazioni culturali e spazi naturali. È una meta che si distingue per autenticità, sicurezza e poca affluenza turistica, lontana dalle mete più battute e affollate.

Sofia si afferma come meta europea del 2026 tra prezzi accessibili, nuova adozione dell’euro e un’offerta ricca di cultura e natura: è una capitale ancora autentica, sicura e poco affollata, lontana da viaggi inflazionati e overtourism.🔗 Leggi su Fanpage.it

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I DOC. . Lei è Sofia, questa è una parte della sua esibizione a Piazza del Plebiscito. Oggi si sente più tranquilla, perché sta iniziando a padroneggiare la disciplina bravissima Sofia Coach @gabriellastartarone #canto #palco #piazzadelplebiscito #crescita - facebook.com facebook