In Lombardia, quasi la metà degli stipendi viene assorbita dalle tasse, lasciando poco margine per affrontare il caro vita. La maggior parte delle persone intervistate evidenzia come i salari attuali non siano sufficienti per coprire le spese quotidiane, creando un crescente malcontento. La questione dei redditi bassi rispetto alle spese aumenta di fronte all’aumento dei costi, senza soluzioni immediate all’orizzonte.

Milano, 9 marzo 2026 – La risposta è quasi unanime, e rende l’idea di uno scontento generale legato a un problema noto e irrisolto: “I salari attuali non sono adeguati al costo della vita”. Andando alle radici, secondo l’82% dei lavoratori lombardi del settore trasporti e logistica la causa principale è “l’eccessivo cuneo fiscale”, ossia le tasse sul lavoro. Per il 60% influisce anche “la bassa produttività” e scarsi investimenti “in formazione e tecnologia”, mentre la metà del campione evidenzia la “debolezza della contrattazione collettiva”. Le soluzioni suggerite? Riduzione del cuneo fiscale e delle tasse, rafforzamento della contrattazione territoriale, investimenti in formazione e tecnologia, rinnovo tempestivo dei contratti collettivi nazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In Lombardia stipendi troppo bassi per reggere il carovita: quasi la metà va in tasse. Come se ne esce?

