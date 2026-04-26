Negli ultimi anni, molte persone si sono ritrovate a passare ore a scorrere notizie negative sui social media, senza riuscire a smettere. La dottoressa Susan Tapert ha spiegato come il sistema limbico e l'amigdala, parti del cervello coinvolte nelle emozioni, siano responsabili di questa dipendenza. Secondo gli studi, il bias di negatività e la risposta allo stress contribuiscono a mantenere questa abitudine, creando una vera e propria trappola biologica.

? Cosa sapere La dottoressa Susan Tapert spiega il legame tra bias di negatività e doomscrolling.. Il sistema limbico e l'amigdala generano stress e ansia attraverso il consumo digitale.. La ricerca incessante di notizie allarmanti sui social media può compromettere la salute mentale e fisica, alimentando un ciclo di ansia che la scienza collega a meccanismi evolutivi profondamente radicati nel nostro DNA. Passare ore a scorrere contenuti negativi, un fenomeno noto come doomscrolling, non è solo una cattiva abitudine digitale, ma un processo che coinvolge il sistema limbico e l’amigdala, le aree del cervello deputate alla gestione delle emozioni e della paura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perché non riesci a smettere: la trappola biologica del doomscrolling

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