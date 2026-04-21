Il biopic su Michael Jackson, previsto per il 23 aprile, sta generando attenzione non solo per la sua interpretazione della vita del cantante, ma anche per le assenze e le presenze della sua famiglia. Tra queste, la sorella di Jackson non appare nel film, nonostante fosse molto vicina al fratello nella vita privata. La decisione di escluderla è stata resa nota, mentre la famiglia ha dato il suo sostegno alla produzione.

Il biopic su Michael Jackson in uscita il 23 aprile vede il supporto della famiglia del divo del pop, ma non passa inosservata la presenza della sorella, molto vicina al cantante nel privato. Grande è la curiosità su Michael, biopic sul re del pop Michael Jackson in uscita il 23 aprile. Sia per l'enorme seguito che ha avuto il cantante, che ha avuto un impatto eccezionale sulla storia della musica contemporanea, sia per le controversie legato al suo privato, che avrebbero visto la famiglia impegnata a "tamponare" accuse e dicerie supportando la realizzazione di un film sostanzialmente innocuo, che evita gli aspetti più problematici della sua personalità.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Michael: Janet Jackson è l'unica sorella a non apparire nel film, ecco perché

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