Il Teatro La Fenice di Venezia ha comunicato il licenziamento della direttrice musicale, poche ore dopo la pubblicazione di un'intervista rilasciata a una testata internazionale. La decisione è stata ufficializzata oggi, senza ulteriori commenti ufficiali da parte dell'ente. La notizia ha suscitato sorpresa tra addetti ai lavori e appassionati di musica classica, considerando il ruolo di rilievo ricoperto dalla direttrice.

Venezia, 26 aprile 2026 – Terremoto (annunciato) per il Teatro La Fenice di Venezia. La goccia che ha fatto traboccare un vaso ormai stracolmo è l’intervista rilasciata nei giorni scorsi da Beatrice Venezi al quotidiano argentino La Nacìon in cui la stessa Venezi dichiarava: "Io non ho padrini, questa è la differenza. Non provengo da una famiglia di musicisti. E questa è un'orchestra dove le posizioni si tramandano praticamente di padre in figlio". Parole che hanno innescato la rottura definitiva. "La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi ".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché il Teatro La Fenice ha licenziato Beatrice Venezi: la rottura dopo l’intervista a La Nacìon

Notizie correlate

Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice: «Ha infangato il nome del Teatro». Lo scontro coi musicisti e l’ultima intervista: cos’è successoBeatrice Venezi non è più la direttrice – anzi, il direttore – dell’Orchestra della Fenice di Venezia.

Beatrice Venezi non dirigerà il concerto di Capodanno 2027 al Teatro La Fenice. Capobianchi: «Ecco perché non ci sarà»Non sarà Beatrice Venezi a salire sul podio del tradizionale concerto di Capodanno al Teatro La Fenice nel 2027.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: La Fenice, nuova polemica su Beatrice Venezi: Posti tramandati di padre in figlio; Beatrice Venezi: A La Fenice posti tramandati di padre in figlio. Orchestra in rivolta; Beatrice Venezi attacca l'orchestra del Teatro La Fenice, ancora scintille tra la direttrice e i musicisti; Beatrice Venezi, il contratto alla Fenice è un caso. Il teatro rifiuta di comunicarlo.

Il Teatro La Fenice ‘licenzia’ Beatrice Venezi: Collaborazioni annullate, ha offeso la Fondazione e la sua OrchestraLa decisione dopo l’intervista rilasciata dal Maestro a un quotidiano argentino. Colabianchi: Affermazioni incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai professor ... quotidiano.net

La Fenice licenzia Beatrice Venezi, lo stop immediato dopo le accuse della direttrice: «In questa orchestra posti ereditati di padre in figlio»«La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro ... leggo.it

la Repubblica. . Si chiude con una rottura netta il rapporto tra il Teatro La Fenice e Beatrice Venezi. Dopo le polemiche esplose nei giorni scorsi per l’intervista concessa dalla direttrice d’orchestra al quotidiano argentino La Nación, la Fondazione veneziana h - facebook.com facebook

Dopo Delmastro, Santanché & c. ecco l'altra vittima eccellente post-referendum: il teatro la Fenice annulla tutte le collaborazioni future con Beatrice Venezi. La direttora aveva irriso la sua futura orchestra, «un luogo dove i posti si passano praticamente di padr x.com