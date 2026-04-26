Lo scorso fine settimana si è disputata una gara di marcia sulle strade di Kelsterbach, nella quale un atleta italiano ha concluso primo. Tuttavia, il risultato non sarà riconosciuto ufficialmente a causa di violazioni del regolamento specifico della competizione. La decisione è stata comunicata dall'organizzazione, che ha spiegato come alcune infrazioni siano state riscontrate durante la prova. Di conseguenza, il record ottenuto non verrà preso in considerazione nelle classifiche ufficiali.

Alex Schwazer ha vinto la maratona di marcia andata in scena sulle strade di Kelsterbach, tagliando il traguardo con il tempo di 3h01:55 e risultando il terzo atleta al mondo sulla distanza nel corso del 2026: meglio del 41enne altoatesino hanno fatto soltanto i giapponesi Motofumi Suwa (2h58:21) e Hiroto Jusho (2h59:31), che brillarono lo scorso 15 marzo in quel di Nomi. L’altoatesino è diventato il miglior europeo in questa annata agonistica sui 42,195 km del tacco e punta, specialità che non è olimpica (a Los Angeles 2028 si gareggerà esclusivamente nella mezza, ovvero sui 21,097 km). Il Campione Olimpico di Pechino 2008 nella 50 km ha firmato il miglior crono di sempre per un italiano, ritoccando sensibilmente la prova di 3h03:55 di cui Andrea Agrusti si rese protagonista lo scorso 25 ottobre a Zittau.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché il record italiano di Alex Schwazer (per ora) non verrà considerato: il regolamento della maratona di marcia

Notizie correlate

Sawe riscrive la storia della maratona. E Schwazer firma il record italiano nella marciaAGI - Il keniano Sabastian Sawe entra nella storia dello sport per essere diventato il primo uomo a correre la maratona in meno due ore.

Schwazer pazzesco: impresa a 41 anni. Fa il record italiano nella maratona di marcia a FrancoforteImpresa di Alex Schwazer a 41 anni: vittoria e record italiano nella maratona di marcia (42,195 km).

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Alex Schwazer vince la maratona di marcia a Kelsterbach: 3h01:55 e record italiano; Atletica: Schwazer vince la maratona di marcia con record italiano.

Perché il record italiano di Alex Schwazer (per ora) non verrà considerato: il regolamento della maratona di marciaAlex Schwazer ha vinto la maratona di marcia andata in scena sulle strade di Kelsterbach, tagliando il traguardo con il tempo di 3h01:55 e risultando il ... oasport.it

Alex Schwazer, prestazione 'eccezionale' e nuovo record italiano a 41 anniAlex Schwazer ha centrato un risultato di rilievo nella maratona di marcia in Germania, stabilendo un nuovo record italiano sulla distanza con il tempo di 3h01’55. L'atleta 41enne ha commentato la su ... it.blastingnews.com

Alex Schwazer da record. A 41 anni, l'ex olimpionico azzurro ha vinto la maratona di marcia (42,195 km) chiudendo la gara internazionale valida per i campionati tedeschi in 3h01'55", stabilendo il primato italiano sulla distanza. - facebook.com facebook

Alex Schwazer da record. A 41 anni, l'ex olimpionico azzurro ha vinto la maratona di marcia (42,195 km) chiudendo la gara internazionale valida per i campionati tedeschi in 3h01'55", stabilendo il primato italiano sulla distanza #ANSA x.com