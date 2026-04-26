Dopo 81 anni, il 25 aprile non viene più percepito come una celebrazione collettiva contro i totalitarismi. La giornata, che un tempo univa diverse forze politiche e sociali, sembra aver perso quella caratterizzazione di festa nazionale aperta a tutti. La sua natura si sta trasformando, lasciando spazio a interpretazioni più di parte e meno condivise all’interno della società.

Dopo 81 anni, in silenzio, assistiamo alla morte politica della festa della Liberazione. Sì, perché una festa nazionale non è una festa di parte, ma di una comunità. Le feste nazionali non si impongono, si costruiscono: non basta una legge che le fissi, serve una comunità che le viva condividendone i valori di fondo. Un compito non facile fin dall’inizio – in questo caso – visto che, tecnicamente, si è trattato giuridicamente di una guerra civile: italiani alleati con stranieri da un lato e altri italiani alleati con altri stranieri dall’altro, con nel mezzo un cambio di regime politico e di accordi internazionali che ha ruotato intorno alla monarchia, poi cancellata dagli italiani con il referendum del 1946.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché il 25 aprile non è più la festa contro tutti i totalitarismi

A Predappio tra Mussolini e saluti nazisti: Leggi razziali, prima gli italiani poi tutti gli altri”

Notizie correlate

25 Aprile: il baluardo di Meloni contro i totalitarismi? Cosa sapere Meloni celebra l'ottantunesimo anniversario della Liberazione nazionale in occasione del 25 aprile 2026.

25 aprile: il monito di Calvino contro il ritorno dei totalitarismi?? Cosa sapere Il saggista Roberto Contu riprende le riflessioni di Italo Calvino in occasione del 25 aprile.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Perché il 25 aprile si festeggia la Liberazione; 25 aprile, Festa della Liberazione: storia e significato; Blog | Perché il 25 Aprile divide ancora l’Italia? Io dico: rassegniamoci!; Perché si celebra il 25 aprile? Il significato della Festa della Liberazione.

Perché il 25 aprile si festeggia la LiberazioneIn quel giorno del 1945 i soldati nazisti e fascisti si ritirarono da Milano e Torino, anche se la guerra continuò ancora ... ilpost.it

Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it

#sicilia La sabbia dentro la clessidra non si esaurirà il 30 aprile - facebook.com facebook

Oggi, domenica 26 aprile, si disputa la 112ª edizione della Doyenne, quarta Monumento della stagione Ferrand-Prévot, Niewiadoma e Vollering sono solo alcuni dei nomi che partiranno per conquistare la gara Domenica 26: Liegi Bastogne Liegi in diret x.com