Il 25 aprile 2026, il presidente del consiglio ha partecipato alle cerimonie per commemorare l’ottantunesimo anniversario della Liberazione nazionale. Durante l’evento, ha sottolineato l’importanza di ricordare quel periodo storico e ha evidenziato il ruolo delle istituzioni nel mantenere viva la memoria. La celebrazione si è svolta in diverse località, con discorsi ufficiali e deposizioni di corone di fiori.

? Cosa sapere Meloni celebra l'ottantunesimo anniversario della Liberazione nazionale in occasione del 25 aprile 2026.. La premier richiama i valori costituzionali per contrastare le minacce ai sistemi democratici mondiali.. Meloni celebra l’ottantunesimo anniversario della Liberazione oggi, 25 aprile 2026, richiamando la fine dell’occupazione nazista e il superamento del regime fascista che aveva privato gli italiani di democrazia e libertà. La Presidente del Consiglio ha voluto sottolineare come i principi sanciti dalla Costituzione repubblicana rappresentino il fondamento della forza e dell’autorevolezza dell’Italia nel contesto europeo e globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 25 Aprile: il baluardo di Meloni contro i totalitarismi

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Sono stanco di tutte le stronzate sul 25 Aprile. Stanco. Davvero. Cioè, ma perché in questo cazzo di paese bisogna politicizzare e strumentalizzare ogni cosa Perché Non è un problema solo della destra o solo della sinistra: lo fanno tutti. Da una parte quelli - facebook.com facebook

Buon 25 aprile. Nella speranza che questa ricorrenza restituisca a tutti noi il vero senso la parola “resistenza”. Che non è uno slogan da esibire una volta l’anno. È una lezione precisa: la libertà non si conserva stando fermi, non si ottiene chiedendo gentilment x.com