25 aprile | il monito di Calvino contro il ritorno dei totalitarismi

In occasione del 25 aprile, il saggista Roberto Contu ha ripreso le riflessioni di Italo Calvino per mettere in guardia contro il rischio di ritorno dei totalitarismi. La giornata, che celebra la liberazione, viene così collegata a un monito sulla tutela della democrazia e dei valori antifascisti. La discussione si concentra sulle parole dell'autore e sul loro messaggio di attenzione verso le minacce che ancora oggi si presentano.

?? Cosa sapere Il saggista Roberto Contu riprende le riflessioni di Italo Calvino in occasione del 25 aprile. Il monito serve a contrastare i nuovi modelli di potere assoluto nel contesto globale. In vista del 25 aprile, il riflesso sulle parole di Italo Calvino e sulla memoria della Resistenza ripropone oggi un monito fondamentale contro i tentativi di imporre la volontà di pochi uomini sull'intera umanità. Il prossimo 25 aprile non è solo una ricorrenza sul calendario, ma un momento che richiam .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 25 aprile: il monito di Calvino contro il ritorno dei totalitarismi Notizie correlate Sciopero dei tir contro il caro carburante: fermo nazionale dal 20 al 25 aprileGasolio oltre i 2 euro al litro e taglio delle accise in scadenza il 7 aprile: le associazioni parlano di “emergenza assoluta” e annunciano cinque... Vannacci contro il 25 aprile, "si dimentica sangue dei vinti, Liberazione grazie ad Alleati non a Resistenza"Roberto Vanancci, segretario del partito di estrema destra Futuro Nazionale ha attaccato la Festa della Liberazione, che si celebrerà sabato 25... Aggiornamenti e contenuti dedicati Monito di Mattarella per il 25 aprile: La legge del più forte è barbarie. Solovyev l'attacca: Se paragona la Russia al Terzo Reich non sa di cosa parlaIl 25 aprile deve essere «un momento di riflessione collettiva e di coesione nazionale». E nel ricordo della Resistenza va ribadito l’impegno dell’Italia ... gazzettadelsud.it Il 25 aprile torna urgenteUno dei più bei romanzi sulla Liberazione è Il sentiero dei nidi di ragno, di Italo Calvino, uscito nel 1947. Molti di noi l’avranno sicuramente letto, magari a scuola dove è ancora opportunamente pro ... lavoce.it